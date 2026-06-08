日大三高吹奏楽部が特別演奏企画を実施■日本ハム 7ー1 ヤクルト（7日・神宮）7日に神宮球場で行われたヤクルト-日本ハムは「明治神宮外苑創建100年記念JINGU STADIUM DAY」として行われた。この日は学生特別応援企画として、日大三高吹奏楽部が特別演奏企画を実施。試合はヤクルトが1-7で敗れたが、「感動して涙出てくるね」「東京音頭いつもと違っていいね?」などと話題を呼んだ。試合前から盛り上げた。日大三高の吹奏楽