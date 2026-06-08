8日午前、由利本荘市石脇でクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、8日午前10時ごろ、由利本荘市石脇字弁慶川の石脇公園グラウンドにクマ1頭がいるのを、車で走っていた40代の男性が目撃しました。目撃された場所から近くの民家までは10メートルほどです。約1時間半後の午前11時35分ごろには、由利本荘市石脇字山ノ神の60代の女性が、自宅敷地内にクマ1頭がいるのを家