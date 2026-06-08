今年の大型連休期間に、富山県内でJAFに寄せられた救援受付件数が600件以上だったことがわかりました。JAF富山支部によりますと、4月25日から先月7日までの大型連休中に寄せられた救援受付件数は649件で、前の年より15件増えまました。救援内容は、バッテリー関連のトラブルが4割近くと最も多く、次いでパンクやバーストなどタイヤ関連のトラブルがおよそ2割でした。救援受付件数が最も多かったのは先月2日で、この日