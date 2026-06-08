日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。6月8日（月）の同番組では、ゲストに名取裕子、滝沢カレン、中村海人（Travis Japan）を迎え、「日本の観光案内所に殺到するSOS外国人」をフィーチャーする。彼らはどんなトラブルを抱え、観光案内所に飛び込んできたのか？そして、案内所の