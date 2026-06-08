ラッシングとウォードの一発で一時は1点差とするも…【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に臨んだ。序盤からリードを許す苦しい展開で一時は1-6と5点差をつけられたが、6回に4点を返して1点差に。しかし数分後、ビッグイニングを作られ、場内を後にするファンも増えた。先発のエメ・シーハン投手が早々に降板。3回に大谷翔平投手の一打を機