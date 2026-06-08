かつては子役で活躍…日本で放映されたドラマにも

2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート男子シングルの4位となり、日本でも人気を博した韓国のチャ・ジュンファンが、芸能界で子役として活躍していた2009年以来17年ぶりに“俳優”に復帰する。韓国の複数メディアが伝え話題となっている。

チャ・ジュンファンは24歳。今季は五輪での活躍以外に、四大陸選手権でも三浦佳生に次ぐ2位となった。さらに、ドラマ出演で芸能界に復帰するのだという。

韓国メディア「マイデイリー」が「チャ・ジュンファン、17年ぶりに俳優へ……tvNシチュエーションコメディの主人公」という見出しで報じた記事によると、韓国のケーブルテレビ局「tvN」の新番組「宮殿ランド」の主人公として出演が決まったのだという。

番組は遊園地のアルバイトたちが、寮でぶつかり合いながら暮らす日常を描き出したコメディタッチ。チャ・ジュンファンは妙に女心をつかむのがうまいソン・デハン役で「軽くて幼稚に見えるが本当の心はもっと深い、典型的な“少年の心を持った大人”」の役回りだという。

また記事は、現在はフィギュア選手として人気を博しているチャ・ジュンファンの経歴を伝えている。本格的に選手の道を歩むのに先立ち、演技の役に立つと考えて子役として活動していた時期がある。特に2009年に地上波のMBCで放映されたアクション時代劇の「美賊イルジメ伝（邦題）」では、主役イルジメの少年時代を演じ注目を集めたこともある。



（THE ANSWER編集部）