「孤立死予備軍」だった男性が支える側に――。日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’26』では、孤立死をなくそうと活動する鹿児島のNPO法人を取材した「死なせてください…待ってください」(鹿児島読売テレビ制作)を14日(25:05〜)に放送する。宮永さんを見送る会○死に場所を求めるように鹿児島へ誰にも看取られず亡くなる「孤立死」。内閣府は、2025年に「孤立死」をした人が2万2,222人いたとの推計を公表した。