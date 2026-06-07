【モデルプレス＝2026/06/07】Snow Man・佐久間大介が6月7日、パーソナリティを務める文化放送『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜よる8時〜）の公開収録イベントを開催した。【写真】スノメンバー、大物声優との共演ショット◆佐久間大介、公開収録イベントに杉田智和登場本イベントは、アイドル屈指のアニメ・ゲーム・声優オタクであるSnow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める同番組による公開