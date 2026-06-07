Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！今回は、フランスで10シーズン続いた警察ドラマ『プロファイリングパリ犯罪捜査課』シーズン1第1話を無料公開中だ。 『バルタザール』『インヴィジブル』などの顔ぶれが参加本国フランスで2009年にスタートし2020年まで続いた本作は、パリを舞台に、天才的な犯罪心