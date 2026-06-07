NHK「豊臣兄弟！」では、毛利勢に囲まれた上月城を救援に向かった秀吉が撤退し、城を守る尼子勝久が切腹するシーンが描かれる。かつて中国地方の大半を治めた尼子氏の末裔・勝久は、なぜ不憫な最期を迎えたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。■毛利に敗れた“中国地方の名門・尼子氏”NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。6月7日放送の第22回「播磨大誤算」では、上月城の救援に向かった秀吉（池松壮