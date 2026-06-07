北陸に住むベトナム人によるサッカー大会が、小松市で開かれ、参加者たちが、熱いプレーで交流を深めています。この大会は、北陸在住のベトナム人同士の交流促進や、日本とベトナムの友好を深めることを目的に開催されているもので、ことしで6回目となります。サッカーは、ベトナムで最も親しまれているスポーツで、7日は、北陸3県をはじめ新潟や長野などから16チーム、およそ350人以上が参加。参加