プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（当時）が、2026年5月25日夜、家族への暴行容疑で現行犯逮捕され、翌26日、監督を辞任した。 当該事件は世間の人々が家庭内暴力について考えるきっかけとなり、一方で、球界に残るパワハラ指導や暴力的な体質にも改めて目を向けさせた。 かつて球界を含むスポーツ界では、暴力が「鉄拳制裁」「熱血指導」と美化された。指導者が選手を罵倒し、人格さえ否定するようなことも