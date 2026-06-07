フィリピン航空は、ワンワールドへ加盟すると発表した。2027年内にも加盟を完了する見通し。フィリピン航空は、1941年にアジア初の航空会社として誕生。今年で85周年を迎える。フィリピン国内29都市とアジア、北米、オーストラリア、中東の40都市に乗り入れている。ワンワールドにとって16番目の加盟航空会社となる。新たに31都市がワンワールドのネットワークに追加される。ワンワールドにはすでに、日本航空（JAL）やマレーシア