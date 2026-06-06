2026年6月6日(土)、ついに＜SATANIC CARNIVAL 2026＞が幕を開けた。朝9時の時点で幕張上空は晴れ、気温19度と心地よく、コンディションは上々だ。会場は千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール。例年は9-11ホールで開催されてきたが大規模改修のため、2026年は道を挟んでお隣の1-3ホールへ変更となった。それにともなってステージ構成も1フロア3ステージ制と増なり、2021年と2022年の富士急ハイランド・コニファーフォレスト開催時に