ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、怪我で戦線を離れているサントスのネイマールに言及した。６月11日に開幕する北中米ワールドカップのブラジル代表メンバーに名を連ねたネイマールは、現地５月17日のコチリーバ戦でふくらはぎを負傷。現地メディア『Globo』によれば、セレソンで医師を務めるロドリゴ・ラスマル氏からは同28日に「MRI検査で軽い張りではなく、実際にふくらはぎの筋繊維が部分的に切れていると判