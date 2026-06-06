お笑いタレントの東野幸治（58）が5日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。細木数子さんの娘で継承者となった細木かおりさん（47）夫妻と食事をした際の様子を語った。食事会のきっかけは東野の妻がNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」の影響で細木かおりさんに興味を持ったこと。妻が「鑑定してほしい」と行動を起こし、実際に会うことが実現したという。東野は妻の行動力に「バイタリティ