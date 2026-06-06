ドジャースタジアムでの試合【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースタジアムで5日（日本時間6日）に行われたドジャース-エンゼルス戦の球審は、女性審判のジェン・パウォル氏が務める。パウォル氏は昨年8月6日（同7日）にデビュー。女性としてレギュラーシーズンでは初めてメジャーリーグで試合を捌いた。同戦は佐々木朗希投手が先発登板。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場している