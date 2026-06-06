東京競馬場がある東京都府中市の日曜（7日）の予報は曇りのち雨、降水確率は60％。ただ、雨の降り出しは午後で雨量もそれほど多くはない予報。安田記念は良馬場か、渋ってもやや重までの見込み。先週からCコースに替わったが内柵沿いには多少の傷みがあり、極端に内有利とはならない。