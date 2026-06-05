日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ロンドン/ヒースロー線でのエアバスA350-1000型機の運航を、10月1日から24日まで拡大する。現在は東京/羽田を朝、ロンドン/ヒースローを夜に出発するJL43/44便に投入している。期間中は東京/羽田を深夜、ロンドン/ヒースローを朝に出発するJL41/42便にも投入する。これにより期間中、全便がエアバスA350-1000型機による運航となる。10月25日以降は決まり次第発表する。エアバスA350-1000型機は、国