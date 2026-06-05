カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループで10位だったカマタマーレ讃岐。5日に四国化成MEGLIOスタジアムで行われたプレーオフラウンド第2戦 37-38位決定戦で、AC長野パルセイロと対戦。試合は両チーム得点を挙げられず0対0でPK戦に突入。カマタマーレはPK戦で長野に3対5で敗れ、明治安田J2・J3百年構想リーグでの最終順位は38位となりま