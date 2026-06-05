解説が称えた岡本和真の堅実なプレー【MLB】Bジェイズ 7ー2 ブレーブス（日本時間5日・アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたブレーブス戦に「4番・三塁」で先発出場し、味方のミスを“帳消し”にする堅実な守備を見せた。相手の追い上げをくい止めたプレーに、米識者は「この球をブロックしたのは本当にうまかった」と称えた。1点を返され、2点差に詰め寄られた直後の3回2死一、二