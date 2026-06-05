解説が称えた岡本和真の堅実なプレー

【MLB】Bジェイズ 7ー2 ブレーブス（日本時間5日・アトランタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたブレーブス戦に「4番・三塁」で先発出場し、味方のミスを“帳消し”にする堅実な守備を見せた。相手の追い上げをくい止めたプレーに、米識者は「この球をブロックしたのは本当にうまかった」と称えた。

1点を返され、2点差に詰め寄られた直後の3回2死一、二塁。6番スミスを打席に迎えた場面だった。捕手のハイネマンが、投手のボールをはじいたのを見逃さず、二塁走者が三塁へ。ハイネマンは三塁での刺殺を狙ったが、送球はワンバウンドになった。後ろに逸らせば生還を許していたが、三塁手の岡本が巧みなグラブさばきで捕球。失点を未然にくい止めた。

地元放送局「スポーツネット」で解説を務めたケーレブ・ジョセフ氏は、このプレーを「本当にうまかった」と称賛。「オカモトをみてください。ベースから離れ、（捕手が送球した）ボールをブロックしました。タッチアウトにするためにバックハンドで取ろうとはせずにです。彼は賢い判断をし、ボールを止めました。あの場面では大きなプレーになり得ていたでしょう」と、細かく状況を伝え、いかに優れたプレーだったかを説明した。

試合はブルージェイズが7-2で勝利。岡本は2試合ぶりのマルチ安打をマークし連敗ストップに貢献した。復調の兆しを見せるバット同様に、3回の隠れた好プレーも勝利を引き寄せる要因となった。（Full-Count編集部）