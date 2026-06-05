家のリビングで沈んでいる様子の娘を見かけ、パパが優しく声をかけた。「悩みでもあるのか？」。すると娘は衝撃の告白をするのだった。「…パパ…私いじめられてるの」「机に花が置かれてて…」と!!「えっ」とパパは驚き、いじめを心配する展開だが、実は一連の出来事は全くをもっていじめではなかった！事の真相とは一体…？【漫画】本編を読む典型的ないじめかと思えば…!!娘から学校での出来事を、細かくヒアリングしていくパパ