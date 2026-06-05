筋金入りのシネフィルとして知られるクエンティン・タランティーノが、現在のハリウッド映画に対して、かなり辛辣な見解を示している。 英Sight & Soundに寄稿した文章で、タランティーノは近年の映画について「新作映画を楽しむことはほとんど不可能」だと述べた。理由として挙げたのは、作品の欠点や不自然さ、観客への迎合、ミスキャスト、あるいは「単に馬鹿げたもの」など。これらが、かつてハリウッドと呼