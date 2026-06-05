オランダのイベント運営会社が新オーナーに44年の歴史を持つ英国のスポーツカーおよびキットカーメーカー『ウェストフィールド（Westfield）』は、自主清算を経てドライビング・ファン社に売却された。【画像】ロータス愛好家が立ち上げたスポーツカーメーカー【ウェストフィールド・スポーツ250を詳しく見る】全32枚ドライビング・ファンは欧州最大級のドライビングイベント運営会社で、今後はウェストフィールドの既存モデルの