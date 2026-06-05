見覚えのない千円!?一体誰のお金…？【漫画】本エピソードを読む「これ、酒飲みの方は絶対あるあるですよね!?」と自信満々に話すのは、お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”のポコミ(@k_pokomi)さん。ある日、コンビニに買い物に来たポコミさんが、レシートをポケットにしまおうとすると、ポケットの中でカサッと紙切れが手に触れる感触が…！取り出してみるとお札が出てきたからポコミさんはビックリ！このお金は一体