■我慢しない「賢く健康的なお酒の飲み方」キンキンに冷えたビールやワインがおいしい季節が近づいてきました。初夏のビアガーデン解禁を待ち望んでいる方も多いのではないでしょうか。お酒は「百薬の長」ともいわれる一方で、身体への負担や翌日の二日酔いが気になるのも事実。特にこれからの季節は、心地よい夜風に油断してついつい飲みすぎてしまうリスクも潜んでいます。そこで今回は、ビジネスパーソンが知っておくべき「賢く