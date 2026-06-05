5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万7610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては139.31円高。出来高は1万2607枚だった。 TOPIX先物期近は3978ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIX現物終値比26.15ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67610 -30 12607 日経225