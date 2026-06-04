MSIブースでは、人気アニメ/コミック『葬送のフリーレン』とコラボした製品をチェック。グラフィックスカード、キーボード、マウス、マウスパッドなどの「Frieren Edition」で、フリーレンとヒンメルを中心としたイラストが楽しめる製品となっている。すでに台湾では発売されているのだが、残念ながら日本での発売予定はない。おおお…、これがフリーレンのコラボモデル! 欲しい!!グラフィックスカード「GeForce RTX 5070 Ti 16G F