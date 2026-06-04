出水期に備え、警察署員の水難救助への対処能力を高めようと、救命ボートを活用した実践的な訓練が4日、舟形町の湖で行われました。舟形町にある福寿湖で行われた訓練は、新庄署と村山署が合同で実施したもので、機動隊員を含む合わせて24人が参加しました。訓練でははじめに、6人乗りの救命ボート2隻を署員たち自ら組み立て、その後、救命胴衣やヘルメットなど装備を着用する手順を確認。その後、救命ボートで