プロバスケットボール山形ワイヴァンズの選手が4日、天童市の果樹園で身長が高いバスケットボール選手の長所を活かしサクランボの収穫を手伝いました。天童市の果樹園でサクランボの収穫を行ったのは山形ワイヴァンズの選手4人です。県などが主導している農作業支援制度、「やまがた農業ぷちワーク」の取り組みの一員として参加しました。今回収穫したのは紅さやかです。初めてサクランボの収穫を行う選手たち。