台湾メディアのミラーメディアによると、円安が日本旅行好きの台湾人を喜ばせている。ミラーメディアは2日、「最近、円の下落が続いている」として、日本旅行の達人として知られる林氏璧（リン・シービー）氏が1日にネットバンキングの外貨両替の画面をSNSに投稿したことを紹介。そこでは1円が優遇レートで0．1969台湾ドルまで下がっていることが表示されており、林氏は「これはどういう状況なんだ。0．1969。民国58年（※民国58年