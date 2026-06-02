★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５データセンター ６蓄電池 ７フィジカルＡＩ ８セラミックコンデンサー ９半導体製造装置 １０電子部品 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「量子コンピューター」が３位にランクインした。 世界的に生成ＡＩ市場が急拡大