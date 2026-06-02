ネクスコ西日本によりますと、大分自動車道と東九州自動車道の一部区間で霧のため、2日午前10時25分から通行止めとなっています。 【写真を見る】【交通情報】大分自動車道と東九州自動車道の一部区間で濃霧発生通行止め開始 大分県内は台風6号の接近に伴い、一日を通して雨が降る見込みです。 この影響により、大分県内の高速道路で濃い霧が発生し、通行止めの規制が出されています。 通行止めとなっているのは、大分自動車