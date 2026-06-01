台風６号（チャンミー）は、２日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では今後、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【画像をみる】台風の最新進路図、1日～雨風シミュレーション ３日にかけて西日本から東日本に接