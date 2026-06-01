「寝ても疲れが取れない」「朝、脚が重だるい……」そんな悩みが気になる人は、眠っている間の〈リカバリー〉を意識してみて。 今回は、人気生活雑貨専門店・ロフトのスタッフが推す、快眠＆疲労ケアに役立つ眠活アイテム5つを厳選。毎日の睡眠を、もっと心地よく整えてくれるアイテムをご紹介します。着圧ソックス岡本靴下サプリ レディース寝ながら ロング うずまいて血行を促すソックス2860円寝ている間に心地よく着圧翌朝スッ