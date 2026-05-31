5月の連休を終えて、生活のリズムが日常に戻ってきているかもしれません。日差しに夏の気配を感じるこの時期、あらためて暮らしや住まいについて考えてみませんか？SUUMOジャーナル4月の人気記事では賃貸住宅が高齢者の「終の棲家」となる現状を追った賃貸管理の現場からのエッセイや、クリエイターたちがDIYで理想の空間を育て上げた伝説のアパート、多世代に愛される「しゃべれる図書館」の舞台裏など、住まいと居場所のカタチに