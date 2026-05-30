28日の試合で負傷ドジャースは29日（日本時間30日）、テオスカー・ヘルナンデス外野手を負傷者リスト（IL）に入れたと発表。左ハムストリングの痛みによるものと明かした。T・ヘルナンデスは27日（同28日）の本拠地ロッキーズ戦で走塁の際に左脚ハムストリングスを負傷。試合後にロバーツ監督がIL入りを明言していた。4月は打率.235だったが、5月は打率.325、OPS.882と好調だった。チームにとっては痛い離脱となる。27日（同