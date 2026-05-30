静岡県・JR沼津駅北口から徒歩約10分、旧「イシバシプラザ」跡地に新たなショッピングセンター「イオンタウン沼津」が出店します。オープンは2027年夏以降となる見込み。40年以上地元で愛された商業施設が、2021年の閉店から数年の空白期間を経て、全50店舗が集結する新たなまちの賑わい拠点へと生まれ変わります。本記事では、スーパーや飲食店が入る新施設のテナント概要やアクセス情報に加え、建設期間中の今しか見られない地域