2000年3月に発売されたPlayStation 2(PS2)の累計販売台数を、ソニーが公式データで「1億6000万台」超に更新しました。PS2の販売台数は、これまでは2011年に発表された「1億5000万台」が公式データだったのですが、それ以降、1000万台もPS2は売れていたようです。これにより、PS2は「史上最も売れたゲーム機」に返り咲きました。PS2 officially surpasses 160m sales, retaining its best-selling console crown | Eurogamer.nethtt