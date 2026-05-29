この記事をまとめると ■スズキが「カーボンキャプチャー・キャリイ」を初公開した ■カーボンキャプチャー・キャリイは荷台を犠牲にせずにCO2回収装置を搭載する ■回収したCO2はハウス栽培に活用するという循環システムを想定している CO2キャプチャーの実装はもう近い 2026年5月27日からの3日間、パシフィコ横浜で「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」が開催された。オンラインや名古屋会場（6月17〜19日）などでも楽