鷹・中村稔弥が28日のファーム戦で9回5安打1失点ソフトバンクの中村稔弥投手が28日、タマスタ筑後で行われたファームの日本ハム戦に先発し、9回5安打1失点の完投勝利を収めた。昨年オフの現役ドラフトでロッテから加入した29歳左腕に「魔改造されとる」とファンも期待を寄せている。2回に常田ににソロを浴びたが、先頭打者の出塁を許したのはこの回だけ。奪った三振は毎回の12個を数え、日本ハム打線に的を絞らせなかった。2