「こいつ、5人殺してる!」――横山裕主演、関水渚共演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』(7月1日スタート、毎週水曜23:00〜)が放送される。殺人鬼に触れると“殺した人数”が見える女性と、復讐に取りつかれた一匹オオカミ刑事が、日常に紛れるシリアルキラーを追う。(左から)関水渚、横山裕○カンテレ×テレ西の新ドラマ枠「水ドラ★イレブン」第1弾7月より、カンテレ・フジテレビ系の水曜23時