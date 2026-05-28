演歌歌手の石川さゆり（68）が26日、Instagramを更新。木に果物が実った自宅の庭を公開し、反響が寄せられている。【映像】母や娘との親子3世代ショットや自宅の庭これまでもプライベートについて発信してきた石川。母や娘に誕生日を祝ってもらう姿や、自宅に飾られたひな人形なども披露してきた。大きな木に果物が実った自宅の庭を公開し反響2026年5月26日の更新では、庭の木になった果物を収穫する様子を公開。「庭のジュ