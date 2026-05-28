大谷＆マンシーが右手に死球…重傷を防いだ防具投手の球速が上がり続ける現代野球において、体を守る防具は必須。ドジャースではここ数試合で大谷翔平投手、マックス・マンシー内野手と2人の選手が手に着用する「手甲ガード」によって大怪我を免れている。大谷は26日（日本時間27日）の本拠地ロッキーズ戦で右手の甲に死球を受けた。ボールの大部分はガードのパッドに当たっており、出場は続行。次の打席で代打を送られたが、