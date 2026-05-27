「朝起きるのがなんだか憂鬱（ゆううつ）」「休んでいるはずなのになぜか疲れが取れない」など、原因がよく分からない不調に悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。特にこれからの時期は梅雨で気分が落ち込みやすく、単なる疲れなのか、心の病気の可能性があるのか、自分では判断がつきにくいところもあるでしょう。6月に心身に不調が出ることは「六月病」と呼ばれており、注意が必要です。【要注意】これが“うつ病”の