大分大学の学生が27日、災害ボランティアの講習会に臨み、スーパーボランティアの尾畠さんから土のう作りや災害時の心構えについて学びました。 【写真を見る】スーパーボランティア尾畠さんが実践的指導大学生向け災害ボランティア講習会大分 大分大学では災害時に貢献できる学生ボランティアを育成しようと、8年前から講習会を実施しています。 27日、スーパーボランティアの尾畠春