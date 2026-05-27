アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第46号が5月27日に発売された。表紙巻頭は、アソビシステム“KAWAII LAB.”アイドルグループとしてデビューしてから2年。2026年2月リリースのシングル「SWEET STEP」がバズり、4月には2周年記念公演となった幕張メッセ2DAYSを成功させ、8月23日にはぴあアリーナMMでの初アリーナ単独ライブも決定しているSWEET STEADYだ。2