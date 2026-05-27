アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第46号が5月27日に発売された。表紙巻頭は、アソビシステム“KAWAII LAB.”アイドルグループとしてデビューしてから2年。2026年2月リリースのシングル「SWEET STEP」がバズり、4月には2周年記念公演となった幕張メッセ2DAYSを成功させ、8月23日にはぴあアリーナMMでの初アリーナ単独ライブも決定しているSWEET STEADYだ。

2万字インタビューでは、ここに至るまでたくさんの悔しい思いをしてきたと振り返りつつ、しかし、だからこそ今の状況を心から喜べるとも語っている。そうした2年の軌跡に加え、それぞれの音楽的ルーツなども深掘りしたロングインタビューとして届けられる。

バックカバーは、Adoプロデュースによるアイドルグループのファントムシータだ。7月スタートのZeppツアーのチケットが追加公演も含めて即完売するなどシーンの台風の目といって過言でない。同誌のインタビューでは、始動から2年の軌跡や、“レトロホラー”というコンセプトに対する思い、そして個々の音楽的ルーツなどについても語られている。

そのほか、櫻坂46のMUFGスタジアム(国立競技場)公演や、日向坂46の横浜スタジアム公演のライブレポート、アンジュルムのサブリーダーの為永幸音や、今秋卒業するアンジュルムの秋山眞緒のインタビューなども掲載された。

■『IDOL AND READ 046』

2026年5月27日(水)発売

定価：1,500円＋税

・cover：SWEET STEADY

・back cover：ファントムシータ

▼live report

櫻坂46

日向坂46

▼interview

為永幸音(アンジュルム)

秋山眞緒(つばきファクトリー)

杉浦英恋(僕が見たかった青空)

柳 美舞(ばってん少女隊)

ACO(WHITE SCORPION)

橋本真希(Rain Tree)

PIGMONZ

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