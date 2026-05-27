SNS型投資詐欺の被害を未然に防いだとして27日、女性銀行員2人に警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】SNS型投資詐欺を防いだ女性銀行員2人に感謝状迷子の幼児を保護した女性も大分 大分南警察署から感謝状が贈られたのは、大分銀行に勤める木村加奈子さん（50）と石崎陽子さん（54）の2人です。 木村さんは4月14日、高齢女性から振込先について相談を受けた際、詳しく事情を聴いたところ、SNSで知り合った相手か